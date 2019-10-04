Экономика

iReactoriReactorНовак рассказал о шансах на прокладку в водах Дании Nord Stream 2

По словам министра энергетики Российской Федерации, шансы на прокладку магистрального газопровода в территориальных водах Дании по-прежнему существуют, несмотря на практически истекшие сроки рассмотрения соответствующей заявки.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru04 октября в 07:52

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Шито двумя нитками

Российская газетавчера в 12:29

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новости04 октября в 16:40

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известия04 октября в 08:18

В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании

RT на русском04 октября в 13:48

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04 октября в 09:08

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАСС04 октября в 08:30

Новак оценил вероятность одобрения Данией заявки на «Северный поток-2»

РЕН ТВ04 октября в 14:18
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Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

Газета.Ru 07:16
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Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Российская газета 05:59
Шоу-бизнес

Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие

В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам

Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ вчера в 02:05
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе

На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Общество

Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области

Руководители шести сельхозпредприятий Тульской области получили представление от прокуратуры в связи с массовой гибелью пчел при обработке пестицидами полей в регионе, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
РИА Новости 10:42
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Транспорт

РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс 09:08
Политика

Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
Ведомости 10:44
Политика

Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве.
Газета.Ru 11:28
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Происшествия

МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Политика

Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
RT на русском 05:19
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Политика

Глава Минэнерго США заявил, что продолжит консультировать «Нафтогаз»

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, как «Нафтогаз» попал в коррупционную мясорубку США.
ПолитРоссия 11:32
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Армия и оружие

В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»

СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников

Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Общество

Экологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине

ТАСС 04:58
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

РИА Новости 03:48
Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Футбол

Давиташвили и Соболев вошли в символическую сборную 12-го тура РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную 12-го тура по версии OptaSports.
Реальное время 06:50
Политика

В Госдуме назвали дату возвращения из США депутата Юмашевой

Как уточнил Володин, Госдума может предпринять «определенные шаги» из-за инцидента в США с депутатом Юмашевой после ее возвращения в Россию.
Известия 10:57
Политика

Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии

В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Московский Комсомолец вчера в 09:53
Здоровье

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК 11:10
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