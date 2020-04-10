Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение.
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Источник рассказал о договоренностях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

РИА Новостивчера в 08:17

Новак рассказал о сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Российские компании готовы к снижению производства

Фонтанка.Рувчера в 05:55

Глава Минэнерго рассказал о параметрах новой сделки ОПЕК+

Газета.Ru10 апреля в 17:24

Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+

Коммерсантъ10 апреля в 15:50

Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru10 апреля в 16:06

Новак заявил, что ОПЕК+ согласовала сделку

ФАН10 апреля в 16:05

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Известиявчера в 00:01
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Комментарии

Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском 07:23
615
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
397
Общество

Сотрудники ГИБДД дежурят на въездах в Москву

На всех въездах в Москву дежурят наряды Госавтоинспекции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 06:04
2,3K
Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости вчера в 11:39
119
Политика

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
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Здоровье

В Башкирии назвали закрытые на карантин медучреждения

Уфа, 12 апреля 2020, 13:09 — REGNUM Поликлинику Раевской Центральной районной больницы закрыли на карантин по коронавирусу в Башкирии.
REGNUM 06:09
4
Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
Газета.Ru вчера в 11:24
899
Космос

Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru 10 апреля в 13:12
16
Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции

За субботу в Москве составили 1358 протоколов за нарушения режима повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале Московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:23
228
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
1K
Технологии

ПК-рынок в первом квартале сократился на 8 процентов

Компания Canalys подвела итоги исследования мирового рынка персональных компьютеров в первой четверти 2020 года: отрасль показала существенный спад в годовом исчислении.
3DNews 10 апреля в 22:39
Общество

В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
507
Здоровье

Коронавирус на Украине: число больных превысило 2 тысячи

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 311 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 10 апреля в 03:10
1
Шоу-бизнес

Самойлова рассказала о жизни после развода с Джиганом

Оксана Самойлова поделилась со своими подписчиками в Instagram эмоциями, которые она испытывает во время бракоразводного процесса с Джиганом.
iReactor 08:08
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
1,6K
Здоровье

За сутки в Челябинской области не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки новых случаев, подтвержденных двойным тестированием, не выявлено.
Южноуральская панорама 02:36
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Культура

Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала

Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor вчера в 16:06
20
Общество

К концу апреля в Подмосковье развернут более 7 тысяч инфекционных коек

Более 7 тысяч инфекционных коек появятся в подмосковных больницах к концу апреля.
Российская газета 07:57
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи

Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
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Экономика

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
РБК 07:14
2
Политика

Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения

Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
ТАСС 06:57
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Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
211
Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

ТАСС 03:36
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Экономика

«Дом.РФ» представил план строительства арендных домов для очередников

Госкомпания «Дом.РФ» подсчитала необходимые инвестиции и бюджетные субсидии на развитие до 2024 года рынка некоммерческого арендного жилья.
РБК 03:44
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Авто

Haval анонсировала новый Haval H5 для России

Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
25
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
536
Общество

Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина

Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
165
Культура

Герои сериала «Маша и медведь» расскажут о жизни во время самоизоляции

Герои мультсериала «Маша и медведь» в новых 3D-роликах расскажут о самоизоляции и правилах гигиены.
UfaTime.ru вчера в 21:10
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Политика

Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту

8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 10 апреля в 13:42
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