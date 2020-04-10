Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение.
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ОПЕК+ принято критически важное решение

Вести.Ru06:40

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ruвчера в 02:35

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+

РИА Новостивчера в 22:14

Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+

РБКвчера в 15:53

Новак: Новая сделка ОПЕК+ продлится 2 года до 1 мая 2022 года

Российская газетавчера в 16:13

Новак рассказал о сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Российские компании готовы к снижению производства

Фонтанка.Ру05:55
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Комментарии

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Штаты требуют подкрепления слов поступками со стороны России. США призвали Россию принять меры против "Русского имперского движения" (РИД).
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Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

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ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

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