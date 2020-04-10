Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Новак уточнил, что в сделке приняли участие 23 страны, срок окончания действия сделки назначен на 1 мая 2022 года. Министр добавил, что в течение первых двух месяцев ожидается сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
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Новая сделка ОПЕК+ удержит цены на нефть от дальнейшего падения

Российская газета11 апреля в 13:03

Глава Минэнерго рассказал о параметрах новой сделки ОПЕК+

Газета.Ru10 апреля в 17:24

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+

РИА Новости10 апреля в 22:14

Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+

Коммерсантъ10 апреля в 15:50

Новак заявил, что ОПЕК+ согласовала сделку

ФАН10 апреля в 16:05

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Известия11 апреля в 00:01

Сделка ОПЕК+ не решит проблему хранения нефти

Вести.Ru10 апреля в 14:19
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Комментарии

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Новое дело Сабадаша. Ему вдруг вспомнили, как 7 лет назад он отмыл то, что уже звучало в приговоре

По информации 47news, 7 апреля Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело в отношении известного бизнесмена Александра Сабадаша.
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С 13 апреля ОАО РЖД приостановило бесплатную перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

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Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
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Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу

Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге.
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Елена Летучая сломала ребро и выбыла из проекта «Танцы со звездами»

Летучая получила перелом десятого ребра, в результате чего выбыла из соревнований.
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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По информации издания, пять сотрудников компании «ТГК-11» (в состав организации входят ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5) получили положительные результаты тестов на коронавирус.
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Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
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С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
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Украина обвинила Россию в закулисной дипломатии

Дипломат считает, что российская дипломатия «очень мощная», однако является идеологически чуждой Украине и «нашим партнерам в Европе, Северной Америке, Австралии».
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МВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
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