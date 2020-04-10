Энергетика
Газета.RuНовак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Новак уточнил, что в сделке приняли участие 23 страны, срок окончания действия сделки назначен на 1 мая 2022 года. Министр добавил, что в течение первых двух месяцев ожидается сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
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Новое дело Сабадаша. Ему вдруг вспомнили, как 7 лет назад он отмыл то, что уже звучало в приговоре
По информации 47news, 7 апреля Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело в отношении известного бизнесмена Александра Сабадаша.
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Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
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РЖД приостанавливают бесплатную перевозку ветеранов ВОВ
С 13 апреля ОАО РЖД приостановило бесплатную перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
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РИА Новости вчера в 17:44
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Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России
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Известия 02:16
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Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
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Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу
Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге.
Парламентская газета вчера в 09:24
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В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
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Lenta.ru 02:08
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Диагноз подтвердился у пациентки больницы в Малой Пурге. Еще одна из заболевших – женщина - близкая родственница пациента ГКБ №1 Ижевска.
РИА Новости 02:26
Наука
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В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
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В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Украина обвинила Россию в закулисной дипломатии
Дипломат считает, что российская дипломатия «очень мощная», однако является идеологически чуждой Украине и «нашим партнерам в Европе, Северной Америке, Австралии».
Lenta.ru 02:45
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МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
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