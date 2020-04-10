Энергетика
Газета.RuНовак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Новак уточнил, что в сделке приняли участие 23 страны, срок окончания действия сделки назначен на 1 мая 2022 года. Министр добавил, что в течение первых двух месяцев ожидается сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
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Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
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Коммерсантъ 16:51
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Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу
Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек.
Lenta.ru 18:36
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На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
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Мексика и США договорились сократить добычу нефти
В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Вестник Кавказа 09:00
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Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
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Коммерсантъ 15:39
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CD Projekt пообещала выпустить Cyberpunk 2077 в срок
ИА Красная Весна вчера в 07:10
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Как ноутбуки с поддержкой NVIDIA помогают разработчикам
МИТ вчера в 14:54
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Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
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РИА Новости 18:00
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Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
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РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
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Гончаренко рассказал, зачем завел страницу в инстаграме
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему завел страницу в инстаграме.
Sport24.ru 13:55
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Минздрав назвал симптомы коронавируса
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Оka.fm вчера в 08:30
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К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000
Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews 08 апреля в 18:01
Политика
Рейтинг Трампа стал рекордным на фоне распространения коронавируса
Рейтинг главы американского государства Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса нового типа достиг рекордных значений со дня его вступления в должность.
Московский Комсомолец вчера в 22:55
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 вчера в 20:54
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В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
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