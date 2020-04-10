Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение.
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ОПЕК+ принято критически важное решение

Вести.Ruвчера в 06:40

Новак рассказал о сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Российские компании готовы к снижению производства

Фонтанка.Рувчера в 05:55

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+

РИА Новости10 апреля в 22:14

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Известиявчера в 00:01

ОПЕК+ ищет согласия Мексики, или сказка о рыбаках и «черном золоте». Обзор

Интерфакс10 апреля в 19:30

Глава Минэнерго рассказал о параметрах новой сделки ОПЕК+

Газета.Ru10 апреля в 17:24

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ru10 апреля в 02:35
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