Энергетика
ИзвестияНовак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение.
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Здоровье
В Сыктывкар прибыли первые аппараты искусственной вентиляции легких
Фото Виктора Бобыря Автобус с четырьмя аппаратами искусственной вентиляции легких и тест-системами для диагностики COVID-19 прибыл в Сыктывкар во второй половине дня 12 апреля.
ИА БНК 11:45
Общество
В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС
Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Космос
Зонд BepiColombo выполнил последний манёвр вблизи Земли
REGNUM вчера в 01:21
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Технологии
Apple и Google будут вместе следить за зараженными коронавирусом
Запуск разработки программного обеспечения, которое позволит отслеживать больных коронавирусом и обеспечит передачу информации органам здравоохранения об их местонахождении и контактах со здоровыми людьми с устройств, анонсировали Apple и Google 10 апреля, сообщает CNBC.
ИА Красная Весна 10 апреля в 14:02
Политика
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru вчера в 23:45
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Религия
12 апреля православные отметят Вербное воскресенье
Боровичские Ведомости вчера в 09:32
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Армия и оружие
National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия 12:43
Наука
Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения
Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действует менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post.
ИА Красная Весна 11:03
Общество
Скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывался в посольстве Эквадора, за это время дважды стал отцом.
Gazeta.SPb 11:16
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Происшествия
В Воронеже умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом
Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Воронеже, это 63-летний гражданин Армении, приехавший в регион из Москвы в конце марта, сообщают в воскресенье власти региона.
РИА Новости 12:44
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
Общество
Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией
РИА Новости 01:56
Здоровье
В Крыму зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом — 32-й
Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, о том, что за минувшие сутки на территории республики были подтверждены еще два случая заболевания COVID-19.
Севастополь.ру 14:29
Общество
МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью
Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи.
Вечерняя Москва 08:35
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество
Вывозной рейс из США в Россию состоится 14 апреля
Как сообщается в специальном телеграм-канале, созданном Минкомсвязью, рейс Аэрофлота для граждан России из Нью-Йорка в Москву вылет в 19:20 (местного времени).
Эхо Москвы 14:01
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24