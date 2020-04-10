ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение.

Здоровье В Сыктывкар прибыли первые аппараты искусственной вентиляции легких Фото Виктора Бобыря Автобус с четырьмя аппаратами искусственной вентиляции легких и тест-системами для диагностики COVID-19 прибыл в Сыктывкар во второй половине дня 12 апреля. 3

Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 19

Общество Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции. 705

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Технологии Apple и Google будут вместе следить за зараженными коронавирусом Запуск разработки программного обеспечения, которое позволит отслеживать больных коронавирусом и обеспечит передачу информации органам здравоохранения об их местонахождении и контактах со здоровыми людьми с устройств, анонсировали Apple и Google 10 апреля, сообщает CNBC. 53

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Экономика Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе. 1,3K

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Происшествия В Воронеже умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Воронеже, это 63-летний гражданин Армении, приехавший в регион из Москвы в конце марта, сообщают в воскресенье власти региона. 22

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Общество МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи. 20

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