Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение.
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Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Известиявчера в 00:01

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ru10 апреля в 02:35

Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+

РБК10 апреля в 15:53

Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+

Коммерсантъ10 апреля в 15:50

Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru10 апреля в 16:06

Сделка ОПЕК+ не решит проблему хранения нефти

Вести.Ru10 апреля в 14:19

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+

РИА Новости10 апреля в 22:14
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12 апреля православные отметят Вербное воскресенье

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