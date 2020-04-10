Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение.
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Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+

РИА Новости10 апреля в 22:14

ОПЕК+ принято критически важное решение

Вести.Ruвчера в 06:40

Новак рассказал о сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Российские компании готовы к снижению производства

Фонтанка.Рувчера в 05:55

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Известиявчера в 00:01

Новая сделка ОПЕК+ удержит цены на нефть от дальнейшего падения

Российская газетавчера в 13:03

Глава Минэнерго рассказал о параметрах новой сделки ОПЕК+

Газета.Ru10 апреля в 17:24

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ru10 апреля в 02:35
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Комментарии

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В России рассмотрят новый пакет законов для поддержки экономики

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Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.
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В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
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Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

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55-летняя Ирина Безрукова поделилась провокационным фото

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