Энергетика
ИзвестияНовак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение.
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Страны ОПЕК+ согласовали меры по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка
ТАСС10 апреля в 09:51
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