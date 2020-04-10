Энергетика
Газета.RuНовак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Новак уточнил, что в сделке приняли участие 23 страны, срок окончания действия сделки назначен на 1 мая 2022 года. Министр добавил, что в течение первых двух месяцев ожидается сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
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Страны ОПЕК+ достигли принципиальных договорённостей об условиях сокращения добычи нефти
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