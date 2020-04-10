Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Новак уточнил, что в сделке приняли участие 23 страны, срок окончания действия сделки назначен на 1 мая 2022 года. Министр добавил, что в течение первых двух месяцев ожидается сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать437

Подробнее о событии

Новак раскрыл детали согласованной сделки ОПЕК+ после переговоров G20

Телеканал 360°00:22

Страны ОПЕК+ достигли принципиальных договорённостей об условиях сокращения добычи нефти

Эхо Москвывчера в 01:00

Страны ОПЕК+ согласовали условия сокращения добычи нефти

RT на русскомвчера в 18:39

Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+

РБКвчера в 15:53

Новак назвал срок соглашения ОПЕК+ в два года наиболее эффективным для рынка

ТАССвчера в 16:24

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ruвчера в 02:35

Участники ОПЕК+ согласовали новую сделку по нефти

РИА Новостивчера в 22:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 00:48, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Коммерсантъ 00:31
4
Происшествия

В колонии в Ангарске ликвидировали открытое горение после бунта

Коммерсантъ вчера в 23:10
1,6K
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
46
Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
327
Общество

Собянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве

В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.
Московский Комсомолец вчера в 12:56
4
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
2,3K
Кино

Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

Культуромания вчера в 10:42
3
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
101
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России расширил список лекарственных средств, которые можно назначать для лечения коронавируса Covid-19 у взрослых.
Национальная служба новостей 09 апреля в 05:29
476
Общество

Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ

Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.
Российская газета вчера в 09:03
510
Происшествия

В Подмосковье горит склад на площади 2000 «квадратов»

В Подмосковье загорелся склад на площади 2000 квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Газета.Ru вчера в 23:52
1
Политика

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
563
Общество

В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Общество

В Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса

В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд.
7 канал Красноярск вчера в 10:57
97
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия вчера в 06:35
7
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы

В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru вчера в 12:41
8
Технологии

Бесплатный доступ к сайтам распространят на мобильный интернет

Проект "доступный интернет", в рамках которого предоставляется нетарифицируемый доступ к социально значимым сайтам и онлайн-сервисам, будет распространен и на мобильный интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 12:39
21
Происшествия

СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков

Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости вчера в 13:38
28
Общество

Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда вчера в 18:29
463
Общество

Можно ли на дачу в эти выходные и будут ли штрафовать на улицах? Самое главное про запреты

Самый главный вопрос выходных — про дачи: погоду обещают хорошую, а выпустить детей на волю побегать многие родители считают жизненно важной потребностью, и их, конечно, понять можно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 09:58
Общество

Куйвашев разрешил работу парикмахерских

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона.
Политсовет вчера в 08:13
232
Общество

В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом

Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
8
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей

В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru вчера в 04:40
2,7K
Общество

В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 30 марта подписал указ о режиме повышенной готовности, которым был установлен период самоизоляции, позволяющий выходить из дома только по особым случаям.
РИА Новости вчера в 13:13
139
Происшествия

В Перми приземлился подавший сигнал тревоги самолет из Москвы

Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Пермь благополучно приземлился в аэропорту Большое Савино, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 09:46
Энергетика

В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти

Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.
ИА Красная Весна вчера в 21:52
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
61
Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:02
238
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:51
162
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией

Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
17
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное