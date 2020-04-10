Энергетика
Газета.RuНовак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Новак уточнил, что в сделке приняли участие 23 страны, срок окончания действия сделки назначен на 1 мая 2022 года. Министр добавил, что в течение первых двух месяцев ожидается сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
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Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч признался, что сожалеет об уходе из клуба и хотел бы остаться в составе "красных" на более продолжительный срок.
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Вестник Кавказа вчера в 09:00
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В удмуртском городе Сарапул шесть человек скончались, отравившись поддельным алкоголем.
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Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
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В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Здоровье
Количество случаев внебольничной пневмонии резко выросло в Крыму
Количество случаев внебольничной пневмонии выросло в Крыму на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ИА Крыминформ 03:31
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Комсомольская правда вчера в 13:00
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система штрафов за нарушение всеобщего режима самоизоляции отложена до 15 апреля, до этого будут вестись профилактические беседы.
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Сегодня «Слуцк» на своём поле сыграет с «Витебском»
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Официальный дистрибьютор Xiaomi в России может обанкротиться
Компания Retentiva Distribution Company (RDC), которая является официальным дистрибьютор продукции Xiaomi в России, имеет задолженность в размере 700 млн рублей перед банком «Открытие» и в настоящее время находится на грани банкротства.
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Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы
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Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
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В Свердловской области еще 13 человек заболели коронавирусом
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