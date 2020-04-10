Энергетика
RT на русскомОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.
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Комментарии
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Общество
В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
Космос
Роскосмос за 6 млрд рублей создаст двигатель для аналога ракеты Маска
Роскосмос планирует за 6 млрд рублей к 2025 году завершить создание метанового двигателя для использования в многоразовых космических ракетах-носителях, следует из материалов на сайте госзакупок.
Взгляд.ру вчера в 05:18
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
РБК 09 апреля в 07:19
Религия
Православные верующие встретят Лазареву субботу
Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
РИА Новости вчера в 17:27
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
Игры
Геймплейный ролик PS4 Final Fantasy VII Remake записали на ПК
На официальном сайте компании Sony был опубликован новый геймплейный видеоролик PlayStation 4. На кадрах пользователи Всемирной паутины увидели подпись "Gameplay captured on PC", что может свидетельствовать о работе над ПК-портом Final Fantasy VII Remake.
Актуальные Новости вчера в 17:01
Происшествия
Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки
В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
В Китае собак исключили из списка съедобных животных
Представители Минсельхоз Китая убрали собак из перечня животных, мясо которых пригодно для употребления в пищу.
Live24 вчера в 08:10
Экономика
Правительство России выкупило половину акций Сбербанка
«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
Здоровье
Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия
Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей вчера в 10:52
Политика
В США нашли способы наказать Китай за коронавирус
Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.
News.ru 09 апреля в 13:19
Энергетика
В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти
Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.
ИА Красная Весна вчера в 21:52
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 09 апреля в 03:14
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv 09 апреля в 07:52
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 09 апреля в 04:17
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Здоровье
Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников
В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
Live24 01:59
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Здоровье
В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек
Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00