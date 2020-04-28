Энергетика
ПрофильНовак рассказал о сроках стабилизации цен на нефть
Ситуация на нефтяном рынке станет понятной в мае-июне, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru». По его словам, процесс балансировки сырья небыстрый, потому ожидать его стоит только к концу года.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.Газета.Ruвчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Интерфакс вчера в 10:49
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Биатлон
СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
Турецкие отели не откажутся от системы All inclusive
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр успокоил тем, что в гостиницах и отелях останется система All inclusive и шведский стол после коронавируса.
ФедералПресс 02:24
Энергетика
Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей 06:16
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина
Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
Общество
Назван размер зарплат российских космонавтов
Зарплаты российских космонавтов превышают средние по стране и зависят от стажа и опыта полетов.
ТК Звезда 09:47
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser
Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses вчера в 12:02
Армия и оружие
Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море
ТАСС вчера в 11:50
Происшествия
В Акбулаке срочно закрыли больницу из-за подозрения на коронавирус
Уже исключают профессиональное заражение, скорее оно было бытовым. Временно жителей Акбулакского района будут лечить в больнице Соль-Илецка.
Orengrad.ru 07:38
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Армия и оружие
Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами
Несмотря на отмену парада на Красной площади, военная авиация в День Победы пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 другими российскими городами.
Профиль вчера в 09:45
Гаджеты
Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S выходят в России
Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал начало российских продаж бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S можно будет купить уже с 4 мая по рекомендованной цене в 12 990 рублей, 10 990 рублей и 6 990 рублей, а первые покупатели бесплатно получат фитнес-браслет Honor Band 5 или Honor Band 4 Running.
Megaobzor.com 05:43
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Общество
Травников ответил на критику Поповой из-за самоизоляции в Новосибирске
Глава Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику главного санитарного врача России Анны Поповой, которая прозвучала на совещании президента Путина с губернаторами.
АиФ Новосибирск 04:56