Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.

с чего всё началось

Ситуация на нефтяном рынке станет понятной в мае-июне, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru». По его словам, процесс балансировки сырья небыстрый, потому ожидать его стоит только к концу года.

Новак рассказал о сроках стабилизации цен на нефть

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