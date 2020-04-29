Ситуация на нефтяном рынке станет понятной в мае-июне, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru». По его словам, процесс балансировки сырья небыстрый, потому ожидать его стоит только к концу года.

Новак рассказал о сроках стабилизации цен на нефть

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