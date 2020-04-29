Энергетика
ПрофильНовак рассказал о сроках стабилизации цен на нефть
Ситуация на нефтяном рынке станет понятной в мае-июне, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru». По его словам, процесс балансировки сырья небыстрый, потому ожидать его стоит только к концу года.
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В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности
Национальная служба новостей00:47
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В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
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Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах
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Общество
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Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
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В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Масочный режим предполагает обязательное ношение респираторов, масок или иных средств защиты при посещении магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
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Общество
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Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Коммерсантъ вчера в 10:47
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Попова объяснила продление ограничений по коронавирусу
Продлить ограничения, введенные из-за коронавируса, было необходимо, чтобы прервать его передачу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:00
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
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В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Наша версия 10:28
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Причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин названа
Еще в январе внимание ученых привлек тот факт, что погибших от коронавируса мужчин было больше, чем женщин.
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Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Здоровье
Онкологические стационары в РФ продолжат принимать пациентов — Мурашко
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп распространения коронавируса значительно уменьшился в период самоизоляции.
ИА Красная Весна 13:43
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Биатлон
СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
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Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно
Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
ТАСС 11:40
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Сергея Жигунова уличили в романе с копией Заворотнюк
Актера Сергея Жигунова уличили в романе с журналисткой Викторией Ворожбит, внешне очень похожей на актрису Анастасию Заворотнюк, передает издание «Стархит».
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