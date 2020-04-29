Энергетика

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Ситуация на нефтяном рынке станет понятной в мае-июне, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru». По его словам, процесс балансировки сырья небыстрый, потому ожидать его стоит только к концу года.
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Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

RT на русском12:39

В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности

Национальная служба новостей00:47

Новак объяснил необходимость сделки по нефти на примере действий французских сыроваров

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Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

РЕН ТВ01:02

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35
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В Самарской области ввели масочный режим

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РИА Новости 09:28
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Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

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Продлить ограничения, введенные из-за коронавируса, было необходимо, чтобы прервать его передачу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

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Причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин названа

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СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
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Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
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