Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа. Об этом сообщает телеканал "Россия 24". Он заявил, что российские представители видят готовность к прямым газовым поставкам через Украину.

Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу

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