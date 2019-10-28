Политика
Газета.RuНовак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа. Об этом сообщает телеканал "Россия 24". Он заявил, что российские представители видят готовность к прямым газовым поставкам через Украину.
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В Брюсселе пройдут консультации России, Украины и ЕС о транзите газа в Европу
Эхо Москвывчера в 18:15
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В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.
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Скончался художник Николай Касаткин
На 88-ом году жизни скончался художник Николай Касаткин.
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Северсталь — СКА 1:1 (Серия буллитов)
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
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Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о фильме «Доктор Сон», ставшем сиквелом к культовому фильму «Сияние», снятого по его одноименному роману.
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Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей
Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
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США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии.
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МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея
Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики канала Real Talk на YouTube, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Футбол
Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»
Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
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Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей
Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов был задержан в феврале прошлого года.
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Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
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Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Армия и оружие
США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
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Исторический музей отказался принимать «Дилетантские чтения»
Исторический Музей в Москве отменил "Дилетантские чтения", посвященные пакту Молотова-Риббентропа, объясняя это неприятием политической позиции участников чтений.
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Главным тренером «Ротора» могут стать Хохлов или Аленичев
Кандидатами на пост главного тренера волгоградского «Ротора» являются Дмитрий Хохлов, Дмитрий Аленичев и Роман Полипчук.
Армия и оружие