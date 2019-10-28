Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа. Об этом сообщает телеканал "Россия 24". Он заявил, что российские представители видят готовность к прямым газовым поставкам через Украину.

Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу

Политика В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.

Кино Стивен Кинг оценил первые отзывы на «Доктор Сон» Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о фильме «Доктор Сон», ставшем сиквелом к культовому фильму «Сияние», снятого по его одноименному роману.

Футбол СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.

Общество Россияне стали чаще откладывать на старость Третье место в рейтинге заняли накопления на отдых — 20%. Причем чаще всего на эти цели откладывают жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%).

Общество МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики канала Real Talk на YouTube, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.