Политика
Российская газетаНовак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
Следующая встреча пройдет примерно через месяц. В переговорах, состоявшихся в четверг в Брюсселе, принимали участие, помимо Новака, еврокомиссар Марош Шефчович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава минэнерго Украины Алексей Оржель, а также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
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Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года.
— Александр Новак, российский политикТАСС 10:23
с чего всё началось
Договорные отношения С 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию страны в Европу.ТАСС11:30
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