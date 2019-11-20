Руководитель Министерства энергетики РФ Александр Новак в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что российская и украинская стороны в ходе последних трехсторонних консультаций затрагивали вопрос прямых поставок газа со следующего года в объеме порядка 15 млрд кубометров ежегодно.

Новак рассказал об обсуждении Россией и Украиной прямых поставок газа

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