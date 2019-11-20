Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаНовак рассказал об обсуждении Россией и Украиной прямых поставок газа

Руководитель Министерства энергетики РФ Александр Новак в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что российская и украинская стороны в ходе последних трехсторонних консультаций затрагивали вопрос прямых поставок газа со следующего года в объеме порядка 15 млрд кубометров ежегодно.
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Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре

РИА Новостивчера в 00:00

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Газета.Ru20 ноября в 10:05

Россия предложила Украине покупать 15 млрд кубометров газа в год

REGNUM20 ноября в 08:55

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

ТАСС20 ноября в 07:58

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РБК20 ноября в 07:52

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

RT на русском20 ноября в 07:48

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Известия20 ноября в 06:34
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StarHit.ru 20 ноября в 16:00
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Пушков дал оценку началу поставок американского СПГ на Украину

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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

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ТВ Центр вчера в 10:38
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Известия 16:17
Политика

В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час

В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Российская газета 19:32
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Коммерсантъ 10:52
Происшествия

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Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 08:04
Армия и оружие

США назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Lenta.ru 19:06
Политика

Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос

Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Журналистская правда 08:44
Происшествия

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 17:11
Политика

ФСБ России возобновила следствие по делу украинских моряков

Следователи ФСБ России сообщили о возобновлении следствия по делу моряков, которых в прошлом году задержали за провокацию в Керченском проливе.
Piter.tv 09:11
Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

Интерфакс-Спорт вчера в 04:56
Политика

В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие

Отряды боевых роботов могут появиться в России к 2025 году

В России уже к 2025 году могут появиться группировки роботов, способных решать боевые задачи.
РЕН ТВ 19:13
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Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
РИА Новости 18:55
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
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Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
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Происшествия

В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон

В Якутии родители обнаружили тело своей 14-летней дочери в ванной комнате.
Российская газета 09:27
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Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
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Шоу-бизнес

Похудевшая Лариса Гузеева снова стала брюнеткой

Питание подбирали специально под вкус Гузеевой . Телеведущая прислушалась к мнению подписчиков и снова стала брюнеткой.
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Технологии

В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

ФАН 20 ноября в 19:25
Наука

Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции

В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
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Космос

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
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Общество

Китайский журналист объяснил, почему женщины в России «быстро стареют»

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему жительницы России «стареют быстрее», чем китаянки.
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Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети

Поклонники Елены Прокловой комментируют изменения во внешности актрисы после очередной пластики.
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Общество

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Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 03:58
Политика

Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Lenta.ru 07:15
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