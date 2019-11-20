Политика
Журналистская правдаНовак рассказал об обсуждении Россией и Украиной прямых поставок газа
Руководитель Министерства энергетики РФ Александр Новак в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что российская и украинская стороны в ходе последних трехсторонних консультаций затрагивали вопрос прямых поставок газа со следующего года в объеме порядка 15 млрд кубометров ежегодно.
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Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Политика
Пушков дал оценку началу поставок американского СПГ на Украину
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Гаджеты
Уязвимость Android позволяла шпионить за пользователями
Эксперт по безопасности Эрез Ялон проверил операционную систему (ОС) Android и выяснил, что миллионы пользователей могут подвергаться шпионажу и опасности кражи данных.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Политика
В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Происшествия
Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой
Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.
Армия и оружие
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Политика
Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос
Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Политика
ФСБ России возобновила следствие по делу украинских моряков
Следователи ФСБ России сообщили о возобновлении следствия по делу моряков, которых в прошлом году задержали за провокацию в Керченском проливе.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Политика
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
Армия и оружие
Отряды боевых роботов могут появиться в России к 2025 году
В России уже к 2025 году могут появиться группировки роботов, способных решать боевые задачи.
Общество
В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Авто
Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Происшествия
В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон
В Якутии родители обнаружили тело своей 14-летней дочери в ванной комнате.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Гузеева снова стала брюнеткой
Питание подбирали специально под вкус Гузеевой . Телеведущая прислушалась к мнению подписчиков и снова стала брюнеткой.
Технологии
В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
Наука
Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции
В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
Космос
«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Общество
Китайский журналист объяснил, почему женщины в России «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему жительницы России «стареют быстрее», чем китаянки.
Шоу-бизнес
Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети
Поклонники Елены Прокловой комментируют изменения во внешности актрисы после очередной пластики.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Политика
Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами
Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.