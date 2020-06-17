Энергетика
RT на русскомНовак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
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с чего всё началось
Нам хотелось бы, независимо от того, кто станет президентом США, развивать наше сотрудничество на рыночных принципах — на абсолютно равных партнёрских отношениях, — сообщил глава ведомства в интервью Bloomberg TV, отвечая на вопрос об отношении к Джо Байдену как потенциальному президенту Штатов и возможности новых американских санкций в отношении России.News.ru11:43
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Армия и оружие
Украина объявила в розыск Игоря Стрелкова
Офис генерального прокурора Украины объявил в розыск бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина.
ИА Новороссия вчера в 13:22
Здоровье
Препарат для лечения коронавируса получила Самарская область
Отечественный препарат для лечения ковидных больных поступил в Самарскую область.
Kursk.com 03:18
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение
На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Общество
Суд оштрафовал медсестру из «Ленэкспо» за расстёгнутую молнию
В мае во время визита губернатора медсестра была замечена без капюшона и очков, а молния на её защитном костюме была расстегнута.
Поребрик.Медиа 09:46
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Происшествия
Момент массового ДТП с фурой в Челябинской области попал на видео
Видеоагентство RUPTLY опубликовало видео массового ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей в Челябинской области.
РИА Новости 02:22
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Общество
В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико
Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.
РИА Новости 12:11
Космос
SpaceX построит плавучие космодромы для запуска ракет на Луну и Марс
Аэрокосмическая компания SpaceX планирует построить плавучие космодромы в океане, с которых будут осуществляться запуски ракет и грузовых кораблей на Луну и Марс.
Афиша Daily 05:28
Общество
ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре
Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления.
РБК 11:32
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Политика
Стала известна позиция Бута и Ярошенко по обмену на Уилана
Осужденные в США российские граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании и обмене на американца Пола Уилана, сообщил их адвокат Алексей Тарасов.
Взгляд.ру 12:02
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Политика
Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Политика
Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Политика
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
"Мы только что получили информацию из канцелярии президента Чешской Республики, что ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной.
РИА Новости 11:50
Общество
Бюджетников Петербурга принуждают к голосованию по Конституции
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России.
News.ru 09:35
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24