с чего всё началось

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

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