Комфортной стоимостью сырья, по словам главы ведомства, является $50 за баррель. Именно такая цена на нефть заложена в прогнозе социально-экономического развития страны до 2035 года. При этом Новак также отметил, что нынешняя цена не нефть с учетом премии марки Urals к Brent, устраивает Россию.

Новак рассказал об устраивающей Россию цене на нефть

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