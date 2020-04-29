Энергетика
ГЛАС.RUНовак: российские нефтекомпании сократят добычу пропорционально
Российские нефтедобывающие компании получили пропорциональные квоты по снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. С мая производство сырья сократят приблизительно на 20% от уровня февраля. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак в среду, 29 апреля.
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Новак: все российские НК в рамках ОПЕК+ снизят нефтедобычу на 19% от уровня февраля
Интерфакс - Россия02:06
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