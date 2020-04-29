Российские нефтедобывающие компании получили пропорциональные квоты по снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. С мая производство сырья сократят приблизительно на 20% от уровня февраля. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак в среду, 29 апреля.

Общество Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 650

Политика Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17 Журналисты ссылаются на результаты исследования JIT, в котором говорится, что главным подозреваемым по крушению самолета может являться генерал ФСБ. 1,5K

Экономика ФРС США сохранит ставку на текущем уровне, прогнозирует аналитик Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в среду сохранит базовую ставку на прежнем — нулевом уровне, сообщил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

Экономика Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса. 12

Происшествия В Костроме изъята крупная партия просроченных аппаратов ИВЛ Кострома, 29 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Полицейские обнаружили около 1,5 тысячи «серых» аппаратов искусственной вентиляции легких в Костромской и Свердловской областях. 27

Общество Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19 Николаев пояснил, что на месторождении находится около 10,5 тыс. работников различных компаний — как структур «Газпрома», который ведет разработку месторождения, так и подрядных организаций.

Экономика Елин анонсировал третий пакет мер поддержки для бизнеса Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин и глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик 29 апреля провели онлайн-встречу с предпринимателями, на которой власти рассказали о принятых мерах поддержки бизнеса и дальнейших мерах.

Общество Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 795

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Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 72

Гаджеты Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S выходят в России Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал начало российских продаж бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S можно будет купить уже с 4 мая по рекомендованной цене в 12 990 рублей, 10 990 рублей и 6 990 рублей, а первые покупатели бесплатно получат фитнес-браслет Honor Band 5 или Honor Band 4 Running. 4

Общество Турецкие отели не откажутся от системы All inclusive Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр успокоил тем, что в гостиницах и отелях останется система All inclusive и шведский стол после коронавируса. 21

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 9

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 67