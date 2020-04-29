Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUНовак: российские нефтекомпании сократят добычу пропорционально

Российские нефтедобывающие компании получили пропорциональные квоты по снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. С мая производство сырья сократят приблизительно на 20% от уровня февраля. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак в среду, 29 апреля.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Добыча нефти в РФ в 2020 году снизится примерно на 10% - Новак

Финмаркет08:49

Новак: добыча угля в России с начала апреля снизилась на 10,3%

News.ru08:33

Россия снизит добычу нефти на 19 процентов от уровня февраля

Эхо Москвы03:04

Добыча угля в России с начала апреля снизилась на 10,3%

ТАСС08:21

Новый план по добыче нефти в РФ с учетом сделки ОПЕК+ уменьшился на 60-80 млн тонн за год

Интерфакс05:08

Минэнерго пропорционально распределило квоты по снижению нефтедобычи для российских компаний

Вести.Ru03:42

Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10%

ПРАЙМ07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 13:30, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
414
Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ 12:10
149
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
2,3K
Общество

В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США

В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
6
Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
25
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
466
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
602
Общество

В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
54
Гаджеты

Смарт-часы Amazfit X получили изогнутый дисплей AMOLED и приёмник GPS

Amazfit X — это детище компании Huami, которую поддерживает китайская Xiaomi. Прототип смарт-часов демонстрировался в августе прошлого года.
3DNews 01:19
2
Общество

Попова назвала условия быстрого возвращения россиян к обычной жизни

Строгое соблюдение всех карантинных правил позволит россиянам быстро вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями.
ФАН 12:47
Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
1,6K
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
87
Общество

Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах

Уральский меридиан 11:22
2
Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
84
Общество

Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 10:53
1K
Кино

Появился трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Игромания.ру вчера в 13:14
Происшествия

В магазине в Москве покупателю откусили часть уха

РБК 13:11
101
Общество

Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.
РБК 12:44
Политика

В парламенте Сербии разразился скандал из-за российских военных

Первое заседание Народной скупщины (парламента) с момента введения режима чрезвычайного положения в Сербии привело к скандалу.
ToDay News Ufa 13:21
14
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
737
Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
17
Происшествия

Сестру умирающего парня из Башкирии осудили за пикет в поддержку брата

Аргументы и Факты - Уфа 08:56
188
Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
478
Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
1,5K
Игры

Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2

Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra 03:43
Энергетика

Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
120
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Родители» Мария Порошина стремительно похудела

Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.
Комсомольская правда 11:10
Космос

Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира

РИА Новости вчера в 18:20
17
Политика

Хафтар объявил себя главой Ливии

Напомним, что 23 апреля глава ЛНА Халифа Хафтар выступил с телеобращением, в котором призвал народ Ливии даровать ему мандат на наведение порядка в стране.
ИА Красная Весна 27 апреля в 14:57
205
Политика

Помпео рассказал, волнует ли его состояние здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 29 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Что бы ни происходило с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, политика Вашингтона продолжает ориентироваться на общеполитический курс Северной Кореи, сообщил 29 апреля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
REGNUM 10:48
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное