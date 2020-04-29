Энергетика
ГЛАС.RUНовак: российские нефтекомпании сократят добычу пропорционально
Российские нефтедобывающие компании получили пропорциональные квоты по снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. С мая производство сырья сократят приблизительно на 20% от уровня февраля. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак в среду, 29 апреля.
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Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
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В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США
В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
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МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
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Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Amazfit X — это детище компании Huami, которую поддерживает китайская Xiaomi. Прототип смарт-часов демонстрировался в августе прошлого года.
3DNews 01:19
Общество
Попова назвала условия быстрого возвращения россиян к обычной жизни
Строгое соблюдение всех карантинных правил позволит россиянам быстро вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями.
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Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах
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Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
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Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
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Появился трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Игромания.ру вчера в 13:14
Общество
Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.
РБК 12:44
Политика
В парламенте Сербии разразился скандал из-за российских военных
Первое заседание Народной скупщины (парламента) с момента введения режима чрезвычайного положения в Сербии привело к скандалу.
ToDay News Ufa 13:21
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В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
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Сестру умирающего парня из Башкирии осудили за пикет в поддержку брата
Аргументы и Факты - Уфа 08:56
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
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Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Игры
Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2
Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra 03:43
Энергетика
Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Родители» Мария Порошина стремительно похудела
Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.
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Политика
Хафтар объявил себя главой Ливии
Напомним, что 23 апреля глава ЛНА Халифа Хафтар выступил с телеобращением, в котором призвал народ Ливии даровать ему мандат на наведение порядка в стране.
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Политика
Помпео рассказал, волнует ли его состояние здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 29 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Что бы ни происходило с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, политика Вашингтона продолжает ориентироваться на общеполитический курс Северной Кореи, сообщил 29 апреля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
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