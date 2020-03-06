Энергетика
Газета.RuОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Члены нефтяного картеля ОПЕК не смогли договориться с Россией и другими странами-экспортерами сырья о дальнейшем ограничении на добычу нефти. С 1 апреля 2020 года у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи, пояснил министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить281
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Комментарии
Космос
Ученые NASA нашли свидетельство древней жизни на Марсе
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Общество
В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом
Коронавирус продолжает распространяться по всему миру.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Общество
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Политика
Нерадько назначили первым замминистра транспорта России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении главы Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ.
Происшествия
У липчанина не подтвердился диагноз короновирусной инфекции
Пациента, которому ранее был поставлен диагноз ОРВИ, 5 марта начали проверять на новый коронавирус, сообщили в пятницу журналистам в мэрии Липецка.В настоящее время проводится комплексное обследование пациента, а также устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент.
Общество
В Германии установят первый памятник Ленину
Авто
На Украине стали собирать машины Lada Largus, Vesta и XRay
На Украине Запорожский автозавод начал сборку российских автомобилей бренда Lada: Largus, Vesta и XRay.
Происшествия
Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Шоу-бизнес
Певица рухнула в оркестровую яму и допела песню со сломанной ногой
Красноярская певица Анастасия Вишневская упала со сцены во время выступления и сломала ногу.
Спорт
Погиб известный омский спортсмен-паралимпиец Александр Макаров
Как сообщает Новосибирское управления ГИБДД, Макаров погиб на месте.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 197
За прошедшие сутки в Италии зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 49 человек от последствий болезни скончались.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Политика
Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Происшествия
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» и повел 3-0 в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме победили нижегородское "Торпедо" и повели со счетом 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы
Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
Политика
Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по Идлибу
Россия запросила проведение закрытой встречи Совета Безопасности ООН, в ходе которой проинформирует партнеров о договоренности, достигнутой накануне в Турцией по Идлибу.