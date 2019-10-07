Энергетика
КоммерсантъНовак считает, что про $100 за баррель нефти «все давно забыли»
Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что про цену $100 за баррель нефти «все давно забыли».
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Здоровье
Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране увеличилось число операций по трансплантации органов более чем в три раза за последние годы.
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
Экономика
«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний
Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
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Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Происшествия
В Балашихе младенец насмерть захлебнулся молоком
По имеющейся информации, мать кормила ребенка грудью, однако в какой-то момент младенец захлебнулся молоком и скончался.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Авто
Названы самые популярные автомобили россиян старше 55 лет
Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Происшествия
Экс-мэр Горно-Алтайска получил 4 года условно за мошенничество
Виктор Облогин признан виновным по двум статьям — мошенничество и превышение должностных полномочий.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Происшествия
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Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Футбол
Самый умный футболист Тарасов поздравил Президента с днем рождения
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поздравил с днем рождения Владимира Путина.
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Футбол
Черчесов высказался о ситуации в «Динамо» и «Спартаке»
В конце пресс-подхода Черчесов сам решил высказаться по теме будущих тренеров «Спартака» и «Динамо».
Гаджеты
Объявлен лучший смартфон в мире
По данным экспертов, у нового iPhone 11 Pro Max более длительное время автономной работы по сравнению с его предшественником, моделью XS Max, а также улучшенные камеры и более прочные материалы корпуса.
Гаджеты
В Сети показали упаковку недорого смартфона Realme X2 Pro
Realme X2 Pro станет первым смартфоном компании на флагманском процессоре Snapdragon 855 Plus, причем аппарат по слухам составит конкуренцию смартфонам от компании Xiaomi.
Здоровье
В РПЦ рассказали, когда женщинам можно делать аборт
В Русской православно церкви прокомментировали слова протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что женщина не должна делать аборт даже по медицинским показаниям.