Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что про цену $100 за баррель нефти «все давно забыли».

Новак считает, что про $100 за баррель нефти «все давно забыли»

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