Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

Можно было продать танкерные партии, а грязную нефть подмешивать к чистой на заводах или в самом трубопроводе. Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы.
РБКвчера в 16:00

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Грязная нефть из нефтепровода «Дружба» будет убрана через полгода

Российская газетавчера в 23:48

Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

ТАССвчера в 16:27

Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

Эхо Москвывчера в 20:04

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Коммерсантъвчера в 19:39

Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода

Ведомостивчера в 16:53

Глава Минэнерго РФ заявил, что грязную нефть уберут до середины 2020 года

REGNUMвчера в 22:15

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

РБКвчера в 16:00
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Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавили прокат в России

iReactor 23 декабря в 00:08
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Экономика

Платежные системы запланировали новогодние акции

Платежные системы «Мир», Visa и MasterCard сконцентрировались на новогодних акциях и скидках на подарки-впечатления.
Известия вчера в 12:00
Хоккей

Дважды вели в счете, но проиграли. Магнитогорские хоккеисты уступили ЦСКА

Москвичи были лучше в узловых моментах: в конце второго периода "выпрямились" в стремительную атаку - Демченко пустил необязательную шайбу за мгновения до второй сирены - и счёт тогда сравнялся — 2:2.
Верстов.Инфо 24 декабря в 23:21
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
РИА Новости вчера в 07:58
Здоровье

«Ъ»: Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав готовит программу пилотного проекта компенсаций по лекарственному обеспечению лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Мой Брянск вчера в 23:34
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 24 декабря в 07:33
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
РИА Новости вчера в 04:15
Автоспорт

Квят: Если перестараетесь с выпивкой, примите аспирин

Если всё же перестараетесь с выпивкой, просто примите аспирин и выпейте чёрный чай с мёдом и лимоном.
F1news.ru вчера в 05:07
Культура

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
РИА Новости 00:37
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о раненом в Донбассе

Украинские силовики обвинили ополченцев Донбасса в обстреле своих позиций, в результате чего ранения получил один военный.
Украина.ру 24 декабря в 09:02
Технологии

МТС разработала «умную» колонку

«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
РБК 24 декабря в 17:21
Общество

Интервью Вячеслава Володина о застройке территории старого аэропорта Саратова

ГТРК Саратов вчера в 12:15
Происшествия

И.о. прокурора Норильска арестован по подозрению в получении взятки

Исполняющий обязанности (и.о.) прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев арестован по подозрению в получении взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Красноярский краевой суд.
Газета.Ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о романе с блогером

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Газета Кемерова вчера в 13:50
Космос

Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку

Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.
Gazeta.SPb 24 декабря в 16:51
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК вчера в 07:59
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Гаджеты

Outkitel представила защищенный смартфон WP5 за 100 долларов

OAnews 24 декабря в 02:55
Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Известия 00:05
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:42
Экономика

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Общество

QIWI продала свою сеть постаматов

QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
РБК вчера в 22:00
Авто

Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам

Средняя стоимость владения автомобилем в России сегодня составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц.
Автоновости дня 24 декабря в 22:35
Происшествия

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

По меньшей мере, 16 человек погибли в результате разрушений, вызванных тайфуном «Фанфон» на Филиппинах.
РБК 00:37
Общество

Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
News.ru вчера в 09:52
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