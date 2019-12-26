Энергетика
КоммерсантъНовак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.
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с чего всё началось
Можно было продать танкерные партии, а грязную нефть подмешивать к чистой на заводах или в самом трубопроводе. Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы.РБКвчера в 16:00
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Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода
Ведомостивчера в 16:53
Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»
Эхо Москвывчера в 20:04
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