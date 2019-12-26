Можно было продать танкерные партии, а грязную нефть подмешивать к чистой на заводах или в самом трубопроводе. Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы.

с чего всё началось

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Шоу-бизнес Наташа Королева перекачала губы и рассмешила фанатов Ранее Королева уверяла поклонников и журналистов что не собирается прибегать к услугам косметологов и пластических хирургов.

Экономика В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Транспорт Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.

Гаджеты Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.

Экономика Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что журналистка Алиса Яровская с ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась после вопроса президенту, заданного ею на Большой пресс-конференции.

Происшествия В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

Происшествия Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.

Политика Европа выступает за улучшение отношений с Россией Выступают за сближение с Россией люди, разделяющие взгляды партии Брексита в Великобритании, партии Сильвио Берлускони в Италии, а также сторонников правоголлиста Николя Дюпон-Эньяну во Франции.

Хоккей Путин рассказал, что в последнее время мало спит Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.

Наука Ученые выявили пользу прерывистого голодания Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.

Общество Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

Общество Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.

Культура Юлия Беретта рассказала о возвращении Андрея Губина на сцену Экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта, которая много лет поддерживает теплые отношения с артистом, рассказала корреспонденту издания "Собеседник" о том, что виделась с Андреем пару дней назад и лично убедилась, что певец решительно настроен на возвращение.

Энергетика Нефть поднялась выше $67 за баррель Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.