Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

Можно было продать танкерные партии, а грязную нефть подмешивать к чистой на заводах или в самом трубопроводе. Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы.
РБКвчера в 16:00

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Грязная нефть из нефтепровода «Дружба» будет убрана через полгода

Российская газетавчера в 23:48

Глава Минэнерго РФ заявил, что грязную нефть уберут до середины 2020 года

REGNUMвчера в 22:15

Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

ТАССвчера в 16:27

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Коммерсантъвчера в 19:39

Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода

Ведомостивчера в 16:53

Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

Эхо Москвывчера в 20:04

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

РБКвчера в 16:00
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Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
РБК 00:49
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Политика

Россияне назвали Путина политиком года

Большинство россиян назвали политиком года президента РФ Владимира Путина.
Известия вчера в 16:47
Политика

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.
Life.ru вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Наташа Королева перекачала губы и рассмешила фанатов

Ранее Королева уверяла поклонников и журналистов что не собирается прибегать к услугам косметологов и пластических хирургов.
Privet-Rostov.ru 00:15
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия вчера в 18:20
Транспорт

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС вчера в 16:57
Гаджеты

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Известия 00:05
Экономика

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что журналистка Алиса Яровская с ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась после вопроса президенту, заданного ею на Большой пресс-конференции.
Свободная Пресса 24 декабря в 05:42
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья

В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Известия вчера в 23:42
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Политика

Европа выступает за улучшение отношений с Россией

Выступают за сближение с Россией люди, разделяющие взгляды партии Брексита в Великобритании, партии Сильвио Берлускони в Италии, а также сторонников правоголлиста Николя Дюпон-Эньяну во Франции.
Комсомольская правда вчера в 05:25
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Политика

Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

Граждане ФРГ видят большую угрозу миру в американском лидере Дональде Трампе, чем в главе КНДР Ким Чен Ыне и российском президенте Владимире Путине.
Комсомольская правда 00:22
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
РИА Новости вчера в 04:15
Транспорт

На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

Газета.Ru 00:38
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Культура

Маколея Калкина в фильме «Один дома» заменили на Сильвестра Сталлоне

Вечерняя Москва 00:54
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru вчера в 05:34
Культура

Юлия Беретта рассказала о возвращении Андрея Губина на сцену

Экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта, которая много лет поддерживает теплые отношения с артистом, рассказала корреспонденту издания "Собеседник" о том, что виделась с Андреем пару дней назад и лично убедилась, что певец решительно настроен на возвращение.
Народные новости вчера в 06:44
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Энергетика

Нефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
REGNUM вчера в 11:06
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Татьяна Столяр высмеяла Константина Богомолова

Bimru.ru вчера в 03:25
Энергетика

Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России

Александр Новак не исключил возможного увеличения Россией добычи в рамках сделки в случае возникновения дополнительного спроса на рынке.
Вести.Финанс вчера в 21:21
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