Можно было продать танкерные партии, а грязную нефть подмешивать к чистой на заводах или в самом трубопроводе. Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы.

с чего всё началось

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

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