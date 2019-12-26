Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.
РБКвчера в 16:00

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«Т Плюс» стала самой активно говорящей компанией в 2019 году

Интерфакс02:00

Глава Минэнерго РФ заявил, что грязную нефть уберут до середины 2020 года

REGNUMвчера в 22:15

Новак: Загрязнённая нефть в «Дружбе» будет полностью убрана к середине 2020 года

ПРАЙМвчера в 16:16

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Коммерсантъвчера в 19:39

Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода

Ведомостивчера в 16:53

Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

ТАССвчера в 16:27

Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

Эхо Москвывчера в 20:04
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Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Здоровье

Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе

Смертность от онкологии в России не выше, чем в Европе, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
РИА Новости 06:17
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Известия 00:05
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

Вести.Ru 03:25
Политика

Стало известно число желающих вступления в Евросоюз украинцев

Число желающих вступления Украины в Евросоюз граждан страны превышает 64 процента.
Lenta.ru 05:58
Политика

ВЦИОМ: россияне назвали 2019 год тяжелым и трудным для страны

По мнению большинства россиян (58%), уходящий год был трудным для страны, а его итоги скорее негативны.
Коммерсантъ 06:30
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 24 декабря в 01:36
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 05:23
Политика

Орешкин заявил о скором согласовании РФ и Белоруссией дорожных карт

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что Россия и Белоруссия близки к завершению согласования интеграционных дорожных карт.
News.ru 04:47
Общество

Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
RT на русском вчера в 08:13
Здоровье

В Курске открыли 3-ю очередь онкоцентра

В торжественной церемонии открытия 3-й очереди медучреждения принял участие губернатор Роман Старовойт.
Городские известия (г. Курск) 24 декабря в 06:11
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Общество

В России разрешили регистрировать автомобили в автосалонах

Новые правила государственной регистрации автомобилей в России, позволяющие сделать это в том числе через автосалоны, призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым.
ТАСС 01:55
Технологии

В «Одноклассниках» появился сервис для выявления спамеров

В приложении "Одноклассники" появился сервис автоматического определения номера телефона.
Life.ru 06:46
Политика

Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии

Накануне, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории Ливии находятся 2 тыс. наемников из Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 05:54
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 05:39
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих

Ранее 26 декабря газета «Ведомости» сообщила, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Известия 05:25
Политика

Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
РБК 06:44
Хоккей

Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
REGNUM 05:26
Гаджеты

Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
The GEEK вчера в 08:03
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия

Прокурор запросил фигурантам дела «Сети» сроки до 18 лет колонии

Прокурор Сергей Семеренко попросил приговорить Дмитрия Пчелинцева к 18 годам, Илью Шакурского к 16 годам, Василия Куксова к 9 годам, Армана Сагынбаева к шести годам, Андрея Чернова к 14 годам, Михаила Кулькова к десяти годам, Максима Иванкина – к 13 годам колонии.
Новая газета 06:32
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила новый роман

Bimru.ru вчера в 11:32
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

REGNUM 24 декабря в 06:20
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
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