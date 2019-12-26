Энергетика
КоммерсантъНовак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 16:00
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Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода
Ведомостивчера в 16:53
Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»
Эхо Москвывчера в 20:04
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Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Здоровье
Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе
Смертность от онкологии в России не выше, чем в Европе, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Происшествия
Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину
Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Политика
Стало известно число желающих вступления в Евросоюз украинцев
Число желающих вступления Украины в Евросоюз граждан страны превышает 64 процента.
Политика
ВЦИОМ: россияне назвали 2019 год тяжелым и трудным для страны
По мнению большинства россиян (58%), уходящий год был трудным для страны, а его итоги скорее негативны.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
Орешкин заявил о скором согласовании РФ и Белоруссией дорожных карт
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что Россия и Белоруссия близки к завершению согласования интеграционных дорожных карт.
Общество
Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
Здоровье
В Курске открыли 3-ю очередь онкоцентра
В торжественной церемонии открытия 3-й очереди медучреждения принял участие губернатор Роман Старовойт.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
В России разрешили регистрировать автомобили в автосалонах
Новые правила государственной регистрации автомобилей в России, позволяющие сделать это в том числе через автосалоны, призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым.
Технологии
В «Одноклассниках» появился сервис для выявления спамеров
В приложении "Одноклассники" появился сервис автоматического определения номера телефона.
Политика
Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии
Накануне, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории Ливии находятся 2 тыс. наемников из Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих
Ранее 26 декабря газета «Ведомости» сообщила, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Политика
Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
Хоккей
Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией
Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
Гаджеты
Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Происшествия
Прокурор запросил фигурантам дела «Сети» сроки до 18 лет колонии
Прокурор Сергей Семеренко попросил приговорить Дмитрия Пчелинцева к 18 годам, Илью Шакурского к 16 годам, Василия Куксова к 9 годам, Армана Сагынбаева к шести годам, Андрея Чернова к 14 годам, Михаила Кулькова к десяти годам, Максима Иванкина – к 13 годам колонии.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила новый роман
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».