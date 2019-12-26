Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНовак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.
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Александр Новак
Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы.
— Александр Новак, российский политикКоммерсантъ 19:39
с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

Можно было продать танкерные партии, а грязную нефть подмешивать к чистой на заводах или в самом трубопроводе. Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы.
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