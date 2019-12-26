Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

Можно было продать танкерные партии, а грязную нефть подмешивать к чистой на заводах или в самом трубопроводе. Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы.
РБКвчера в 16:00

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«Т Плюс» стала самой активно говорящей компанией в 2019 году

Интерфакс02:00

Глава Минэнерго РФ заявил, что грязную нефть уберут до середины 2020 года

REGNUMвчера в 22:15

Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

ТАССвчера в 16:27

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Коммерсантъвчера в 19:39

Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода

Ведомостивчера в 16:53

Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

Эхо Москвывчера в 20:04

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

РБКвчера в 16:00
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Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Крым

Вчера, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 01:24
Хоккей

Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер

Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Телеканал 360° вчера в 02:24
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Общество

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
Общество

В сети высмеяли уборку несуществующего снега во Владимире

Пользователи сети посмеялись над уборкой несуществующего снега во Владимире.
Газета.Ru 02:41
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости вчера в 10:20
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца

Задержанного по подозрению во взяточничестве и.о. прокурора Норильска суд арестовал на два месяца - до 23 февраля 2020 года.
Российская газета 02:30
Происшествия

Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком

Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 02:16
Армия и оружие

Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

РБК вчера в 21:49
Происшествия

Генерал ФТС арестован за желание выслужиться перед прокурором и дипломатом

Весной 2019 года, по версии следствия, к Серебро обратился заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад и якобы попросил назначить наказание Степанову в виде штрафа ниже низшего предела по административому производству о недекларировании валюты.
Фонтанка.Ру вчера в 14:42
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Политика

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
Газета.Ru 24 декабря в 19:23
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Армия и оружие

Третий малый ракетный корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего малого ракетного корабля для Тихоокеанского флота.
Российская газета 02:37
Гаджеты

Huawei выпустит удешевленную версию Huawei Mate X с 6ГБ ОЗУ

Пока существует только версия с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. О сроках выхода новых версий пока ничего не сообщается.
Astera 23 декабря в 12:59
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Общество

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Хоккей

Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ

КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.
Sport24.ru 02:34
Экономика

На Кубани достройкой проблемных домов займётся госкомпания

Государственную компанию, которая займётся завершением проблемных объектов, создал в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 02:23
Здоровье

Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины

«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
REGNUM вчера в 14:08
Наука

Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям

Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Naked Science вчера в 11:53
Происшествия

На Украине задержали сотрудничавшего с Россией полицейского

На Украине задержали сотрудничавшего с Россией полицейского.
Lenta.ru 02:29
Общество

Названо самое продаваемое в России импортное вино

По данным Роскачества, лидером по экспорту вина в Россию является Испания, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:23
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Общество

Организаторы Burning Man подали против США многомиллионный иск

Организаторы фестиваля Burning Man подали иск против властей США с целью вернуть сборы на проведение мероприятия.
Культуромания 01:27
Как работают Яндекс.Новости?
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