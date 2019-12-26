Энергетика
КоммерсантъНовак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года. Такую оценку он дал процессу ликвидации последствий загрязнения нефтепровода «Дружба» весной.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБК25 декабря в 16:00
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Грязная нефть из нефтепровода «Дружба» будет убрана через полгода
Российская газета25 декабря в 23:48
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Политика
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Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
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В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
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Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Общество
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Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
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В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб
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Общество
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Политика
У России нет стимулов восстанавливать формат G8, заявил Лавров
У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его «мертвым» брату Федору
Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на слова старшего брата Федора, титулованного бойца смешанных единоборств, о том, что он мертв.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Технологии
Mir Pay может стать обязательным для гаджетов
Сегодня, 27 декабря 2019 года, стало известно, что Mir Pay может стать обязательным для гаджетов, продаваемых в России.
Происшествия
В Москве неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из бизнес-центра
Полицейские завели уголовное дело после того, как неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из офиса в бизнес-центре на северо-востоке Москвы.
Политика
Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания
Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
Общество
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
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Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
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Происшествия
«Вопли, крики, плач»: пассажирка упавшего в Алма-Ате самолета рассказала о ЧП
В пятницу утром, 27 декабря, лайнер авиакомпании Bek Air, следовавший по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете и пробил бетонное ограждение.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Армия и оружие
Россия завершила эксплуатацию ракет «Рокот» с украинскими компонентами
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Кино
Путин поздравил Виторгана с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
Высланного из Берлина российского дипломата назвали шпионом ГРУ
Второго российского дипломата, которого Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Андрей Комаров, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба).