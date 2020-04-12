Энергетика
Ореанда-НовостиНовак считает, что компании РФ готовы к концу «золотого века» нефти
Российские нефтяные компании готовы к концу "золотого века" просто торговли сырьём, сказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Новок, министр энергетики России.
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Новак считает, что российские компании готовы к концу «золотого века» нефти
ИА Красная Веснавчера в 15:23
Российские нефтяные компании подготовлены к концу «золотого века» нефти, заявил Новак
Аргументы неделивчера в 14:39
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В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
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Lenta.ru 02:42
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Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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Безработная Анна Романова стала третьим кандидатом в мэры Иркутска
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В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
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