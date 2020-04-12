Энергетика
Ореанда-НовостиНовак считает, что компании РФ готовы к концу «золотого века» нефти
Российские нефтяные компании готовы к концу "золотого века" просто торговли сырьём, сказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Новок, министр энергетики России.
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Новак считает, что российские компании готовы к концу «золотого века» нефти
ИА Красная Веснавчера в 15:23
Российские нефтяные компании подготовлены к концу «золотого века» нефти, заявил Новак
Аргументы неделивчера в 14:39
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Комментарии
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ТАСС 03:27
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Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
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