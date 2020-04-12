Российские нефтяные компании готовы к концу "золотого века" просто торговли сырьём, сказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Новок, министр энергетики России.

Новак считает, что компании РФ готовы к концу «золотого века» нефти

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