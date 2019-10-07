Энергетика
ТАССНовак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»
Минэнерго России считает справедливой цену нефти в $50 за баррель. Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика
Песков напомнил, что Кремль не является стороной конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенное влияние Кремля на Донбасс есть, но самопровозглашенные республики — самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта.
Политика Сегодня 06:42
Политика
Путин в курсе ситуации с журналисткой Прокопьевой, заявили в Кремле
По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о теракте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
РИА Новости 06:24
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Общество
В РПЦ попросили «10 лет и полномочия» для повышения рождаемости
Протоиерей Димитрий (Смирнов) выразил готовность решить демографическую проблему России и захотел «10 лет и полномочия».
Lenta.ru 07:04
Общество
Названы города-лидеры России по уровню зарплат
Исследование показало, что соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах варьируется от 1,4 до 3,8. При этом, в среднем жители крупных российских городов ежемесячно получают сумму, в два раза превышающую стандартные потребительские расходы.
Газета.Ru 06:49
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 05 октября в 12:33
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Российская газета 01:40
Армия и оружие
Сверхмощный истребитель Су-57 получил новый «цифровой» камуфляж
Помимо прочего, производители Су-57 трансформируют камуфляж истребителя.
Экономика сегодня 05 октября в 06:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Здоровье
Вейпы в России могут запретить через 2 года
Через 2-3 года в России могут запретить вейпы.
Вести.Ru 04:05
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Общество
Врач назвала самый полезный хлеб
Газета.Ru вчера в 20:22
Музыка
Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа
URA.Ru 05 октября в 11:49
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Происшествия
Экс-руководство рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков
Российская газета 05:07