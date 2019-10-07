Минэнерго России считает справедливой цену нефти в $50 за баррель. Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

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