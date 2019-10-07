Энергетика
ТАССНовак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»
Минэнерго России считает справедливой цену нефти в $50 за баррель. Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить
Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - 50 долларов. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель.
— Александр Новак, российский политикРоссийская газета 05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Авто
Продажи легковых автомобилей в России в сентябре продолжили снижение
По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за период с января по сентябрь 2019 года снизились по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 2% — до 1,297 млн автомобилей.
Rambler News Service 04 октября в 10:12
Политика
Власти Ирана пояснили причину задержания российской журналистки Юзик
Задержание журналистки из России Юлии Юзик, которая была арестована 2 октября, не связано с вопросом о шпионаже.
REGNUM 06:07
Политика
Песков уточнил статус России в рамках «нормандского формата»
По словам представителя главы РФ, наша страна вместе с Францией и ФРГ является гарантом в данной ситуации, заинтересованным в том, чтобы выполнялись все мероприятия в рамках «нормандского формата».
Слово и Дело 06:07
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Политика
В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.
Наша версия вчера в 15:55
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Шоу-бизнес
СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
Газета.Ru 06:18
Кино
«Джокер» стал лидером российского и американского проката
Форпост Северо-Запад 04:26
Шоу-бизнес
Коди Симпсон подтвердил роман с Майли Сайрус
3 октября певицу и музыканта заметили в объятиях друг друга в одной из закусочных Лос-Анджелеса, а через 2 дня Коди опубликовал в своей Isntagram-истории снимок, на котором он нежно целует Майли в лоб.
Popcake 02:30
Политика
Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак
Москва будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:47
Общество
Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине
Нобелевскую премию по медицине за 2019 год присудили Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенсе, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:44
Авто
Названы самые любимые автомобили россиян старше 55 лет
Автоновости дня 00:33
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву на презентацию фильма «Малифисента»
Известная американская актриса Мишель Пфайффер приехала в Москву на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором она сыграла одну из главных ролей - королеву-злодейку.
RuNews24.ru 05:54
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Политика
Глава Нацполиции Украины поддержал легализацию проституции
Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы легализацию проституции в стране в случае принятия соответствующего решения правительством.
Газета.Ru 04:31
Транспорт
Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро
Российская газета вчера в 13:21
Армия и оружие
В ДНР сообщают о разрушениях в результате обстрелов ВСУ
Утренний обстрел населенного пункта Старомихайловка со стороны киевских боевиков привел к повреждению ряда жилых домов.
Новостной фронт 04:25
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:40
Шоу-бизнес
Самбурская покорила мужчин откровенными снимками в купальнике
Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками серией смелых снимков в совместном купальнике на острове Самуи (Тайланд).
Аргументы недели 04:58
Культура
Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США
Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).
Forbes вчера в 18:30
Происшествия
Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года
Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
RT на русском 04:47
Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 05:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на день рождения Алины Редель в платье-балахоне
Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.
OAnews 05 октября в 11:00
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22