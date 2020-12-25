Напомним, с мая действует соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до августа и на 7,7 млн — до конца 2020 года. Страны ОПЕК+ 3 декабря договорились о повышении нефтедобычи с 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки, из которых 125 тыс. приходится на долю России.

С чего всё началось Новак назвал оптимальный для рынка диапазон цены на нефть Правительство России считает диапазон цены нефти от $45 до $55 оптимальным для текущей рыночной ситуации, это позволяет, с одной стороны, не перегреть рынок, с другой - поддержать производителей. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак. ТАСС 01:12