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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак считает оптимальной цену на нефть $45–55 для восстановления добычи в России

Напомним, с мая действует соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до августа и на 7,7 млн — до конца 2020 года. Страны ОПЕК+ 3 декабря договорились о повышении нефтедобычи с 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки, из которых 125 тыс. приходится на долю России.В источнике
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ТАСС

Новак назвал оптимальный для рынка диапазон цены на нефть

Правительство России считает диапазон цены нефти от $45 до $55 оптимальным для текущей рыночной ситуации, это позволяет, с одной стороны, не перегреть рынок, с другой - поддержать производителей. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.
ТАСС01:12
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Газета.Ru

Новак считает оптимальной цену на нефть в $45-55 за баррель

Газета.Ru12:01
РБК

Новак назвал оптимальные для рынка цены на нефть

РБК04:32
Finam.Ru

РФ поддержит наращивание добычи ОПЕК+ с февраля на 500 тыс. баррелей в стуки, если ситуация будет стабильной - Новак

Finam.Ru01:51
Коммерсантъ

Новак считает оптимальной цену на нефть $45–55 для восстановления добычи в России

Коммерсантъ01:39
Известия

Новак назвал оптимальную цену на нефть для восстановления добычи в РФ

Известия01:38
ПРАЙМ

Россия готова поддержать рост добычи ОПЕК+ при стабильном рынке

ПРАЙМ01:26
ТАСС

Новак назвал оптимальный для рынка диапазон цены на нефть

ТАСС01:12

Историк Соколов получил 12 с половиной лет колонии за убийство аспирантки

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости08:27