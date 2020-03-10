Энергетика

Мир новостейМир новостейНовак: скачки цен на нефть не скажутся на стоимости бензина

Новак подчеркнул, что цены на бензин в РФ продолжают оставаться стабильными, а их рост не превышает инфляции. Вместе с тем, министр энергетики рассказал о возможности российских нефтяных компаний в короткие сроки нарастить добычу на 200 - 300 тысяч баррелей в сутки.
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Глава Минэнерго: стоимость топлива в России будет прогнозируемой

News.ruвчера в 10:52

Новак заявил о прогнозируемых ценах на топливо в России

Известиявчера в 06:26

Новак заявил, что падение цен на нефть не скажется на стоимости бензина в РФ

Газета.Ru10 марта в 05:37

Новак заявил о невлиянии «нефтяного обвала» на российские цены на бензин

РБК10 марта в 07:15

В России оценили перспективы роста цен на бензин

Lenta.ru10 марта в 05:42

Новак: Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России

МИР 2410 марта в 05:37

Минэнерго не собирается менять налоговый механизм по ценам на бензин в РФ

Экономика сегоднявчера в 06:23
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Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
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Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах

Поправку о досрочных выборах в Государственную Думу в ходе пленарного заседания предложил депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин.
Дума ТВ 10 марта в 05:16
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru 10 марта в 10:36
Общество

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
Ведомости вчера в 12:56
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:30
Общество

Индия приостанавливает действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в среду приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля и заявила, что будет помещать в карантин путешественников, прибывающих из семи стран, пораженных вирусом, в рамках борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 00:22
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 19:39
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
Общество

Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса

Иран получил от России тест-системы для диагностики коронавируса на 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:55
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Взгляд.ру вчера в 13:57
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Культура

Елена Беркова отпраздновала юбилей: «взрослая» галерея эпатажной актрисы

11 марта свой 35-й день рождения празднует эпатажная актриса и местами телеведущая Елена Беркова.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
Политика

Байден на праймериз Демпартии лидирует в четырех штатах США

Бывший вице-президент – главный соперник Трампа на выборах На праймериз Демократической партии в Соединенных Штатах побеждает бывший вице-президент Джо Байден.
SM News вчера в 02:39
Общество

Названа одна из причин быстрого распространения коронавируса

В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.
iReactor 00:31
Происшествия

Землетрясение произошло на Алтае

Тайга.инфо вчера в 23:02
Культура

Вдова Магомаева одобрила сыгравшего его Биковича

Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем. По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.
Газета.Ru 10 марта в 06:06
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Роспотребнадзор запретил петербуржцам есть на рабочих местах

При отсутствии столовой в Роспотребнадзоре посоветовали запретить принимать пищу на рабочих местах.
Piter.tv 01:40
Политика

Глава МИД Польши оценил ситуацию с памятниками советским воинам

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РБК прокомментировал ситуацию вокруг разрушения памятников советским воинам на территории страны.
RT на русском 01:32
Космос

На экзопланете в созвездии Рыб идут металлические дожди

Названный объект расположен в созвездии Рыб на расстоянии приблизительно 640 световых лет от нас.
3DNews вчера в 22:29
Политика

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Известия 01:34
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости вчера в 17:59
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Здоровье

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек

В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
АБН 10 марта в 17:26
Политика

В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:53
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 01:36
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