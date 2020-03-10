Энергетика
Мир новостейНовак: скачки цен на нефть не скажутся на стоимости бензина
Новак подчеркнул, что цены на бензин в РФ продолжают оставаться стабильными, а их рост не превышает инфляции. Вместе с тем, министр энергетики рассказал о возможности российских нефтяных компаний в короткие сроки нарастить добычу на 200 - 300 тысяч баррелей в сутки.
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Новак заявил, что падение цен на нефть не скажется на стоимости бензина в РФ
Газета.Ru10 марта в 05:37
Минэнерго не собирается менять налоговый механизм по ценам на бензин в РФ
Экономика сегоднявчера в 06:23
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