Энергетика
ТАССНовак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается
20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти.
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Вопрос цены российского газа для Белоруссии еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАССвчера в 07:49
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Новак рассказал, когда РФ и Белоруссия могут согласовать вопросы по транзиту газа и нефти
Парламентская газета05:45
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Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Технологии
В «Одноклассниках» появился сервис для выявления спамеров
В приложении "Одноклассники" появился сервис автоматического определения номера телефона.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
Как сообщает сайт kp.ru, на показ пришли бывшая и новая девушки актера Александра Петрова, который сыграл в картине главную роль.
Биатлон
Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке".
Здоровье
В Красноярске для городской больницы № 20 построят хирургический центр
В красноярской больнице № 20 появится новый хирургический центр.
Политика
ВЦИОМ: россияне назвали 2019 год тяжелым и трудным для страны
По мнению большинства россиян (58%), уходящий год был трудным для страны, а его итоги скорее негативны.
Общество
Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.
Политика
Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала снимок на последних месяцах беременности
В честь дня рождения Савельева поделилась с поклонниками действительно редкой фотографией и выложила снимок, на котором позирует практически полностью обнаженной, находясь при этом на последних месяцах беременности.
Экономика
Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
Стало известно число желающих вступления в Евросоюз украинцев
Число желающих вступления Украины в Евросоюз граждан страны превышает 64 процента.
Футбол
«Локомотив» интересуется российским защитником «Ганновера»
По информации источника, 23-летним россиянином интересуется «Локомотив».
Космос
Японский спутник поставил рекорд сверхнизкой орбиты полета
Испытательный спутник «Цубамэ» совершил полет и наблюдения за Землей на сверхнизкой орбите в 167,4 километра, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Политика
Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии
Накануне, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории Ливии находятся 2 тыс. наемников из Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Политика
Голикова объяснила, почему 31 декабря не будет выходным днем
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова объяснила, что последний день нынешнего года не сделали выходным, поскольку для принятия таких решений необходимо больше времени, сообщает РИА Новости.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Происшествия
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Экономика
Посол Казахстана заявил о договоренности с «Транснефтью» по транзиту нефти в Белоруссию
Казахстан достиг устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию.
Происшествия
Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину
Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Экономика
Банк России лишил лицензий три страховые компании
Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.