Вопрос цены российского газа для Белоруссии еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти.

Новак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается

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