Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Новак сообщил о планах подписания дорожной карты по сотрудничеству с Эр-Риядом

Вице-премьер России Александр Новак на брифинге после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель-Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде сообщил, что Москва и Эр-Рияд в первой половине 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

РФ и Саудовская Аравия подпишут план по экономическому сотрудничеству

Российская газетавчера в 11:39
Вести.Ru

Россия и Саудовская Аравия готовы к сотрудничеству в энергетике

Вести.Ruвчера в 11:16
ТАСС

Саудовская Аравия заявила о возможности продлить нефтяную сделку ОПЕК+ до конца 2022 года

ТАССвчера в 12:12
Коммерсантъ

Новак заявил о росте торгового оборота с Саудовской Аравией на 60%

Коммерсантъвчера в 11:04
RT на русском

Новак сообщил о планах подписания дорожной карты по сотрудничеству с Эр-Риядом

RT на русскомвчера в 11:59
ПРАЙМ

Россия и Саудовская Аравия будут развивать торгово-экономические связи

ПРАЙМвчера в 11:42
Взгляд.ру

Россия и Саудовская Аравия подготовили дорожную карту по сотрудничеству

Взгляд.рувчера в 11:07

В космосе обнаружена обширная сеть невидимых энергетических структур

Хотя астрономы давно знали о таких путях и даже использовали их для навигации по нашим небесным окрестностям, новое исследование показало новую форму в этих многообразиях: «арки хаоса», которые образуют невидимую «декоративную структуру», развивающуюся в течение десятилетий.
ГЛАС.RU18 декабря в 08:43

Зеленский рассчитывает на помощь США в прекращении боевых действий в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Вашингтона при администрации избранного президента США Джозефа Байдена в прекращении боевых действий в Донбассе.
ТАСС18:27