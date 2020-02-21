Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиНовак рассказал о предложении РФ по цене на нефть для Белоруссии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сделала Белоруссии предложение по ценам на нефть. Министр рассказал, что Москва предложила постепенно снижать премию к цене на нефть. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
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Новак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

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Россия согласна на уступки Белоруссии в поставках нефти

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Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 ежегодно

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Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

РБК06:43

Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

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Lenta.ru06:57

Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

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