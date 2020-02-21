Энергетика
RT на русскомНовак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год. Такое сокращение пропорционально падению экспортной пошлины, заявил министр энергетики России Александр Новак.
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Новак раскрыл детали предложения по компенсации Белоруссии за налоговый маневр
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Договор РФ и Минска о компенсации за налоговый маневр повлечет новые споры о цене нефти
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Скончался президент заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов
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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
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В США умерла математик NASA Кэтрин Джонсон
В 2016-ом году в свет вышла книга "Скрытые фигуры", посвященная Джонсон и всем темнокожим женщинам, которые работали в NASA и в 60-х годах прошлого века боролись за свои права.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.