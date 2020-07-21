Спрос на электроэнергию в России в последние недели выше аналогичного показателя в прошлом году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак сообщил о росте спроса на электроэнергию в России

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