Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНовак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»

Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
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В Минэнерго рассчитывают на сохранение маршрута"Северного потока — 2"

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Российская газетавчера в 03:05
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