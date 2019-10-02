Политика
РБКНовак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак. Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».
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Сопротивление Дании «Северному потоку-2» сравнили с плевками в колодец
Национальная служба новостейвчера в 05:51
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Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ
Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Газета.Ru 16:04
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости вчера в 13:14
Политика
Патрушев пригласил нового советника Трампа по нацбезопасности в Россию
Секретарь Совета национальной безопасности Российской Федерации Николай Патрушев пригласил нового советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайен посетить Россию.
REGNUM 16:24
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru 13:26
Здоровье
В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России
ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Политика
Путин прокомментировал возможное размещение американских ракет в Азии
Россия наверняка даст адекватный зеркальный ответ на возможное размещение США ракет в Азии, но Москва рассчитывает, что пока окончательного решения нет, ситуация будет урегулирована, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 14:12
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу турнира в Шанхае
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy 2019.
Lenta.ru 10:17
Авто
АвтоВАЗ предлагает Largus CNG по выгодной цене в октябре
Как сообщает пресс-служба компании, только в октябре по условиям акции стоимость пятиместного универсала составит от 674 900 рублей, автомобиль в модификации Cross предлагается от 739 900 рублей, а фургон LADA Largus CNG можно приобрести по привлекательной цене от 649 900 рублей — на сегодняшний это самый доступный двухтопливный автомобиль на рынке России.
Тарантас Ньюс 07:26
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Максима Яковенко, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 10:23
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Общество
Росконтроль назвал одну марку некачественного шоколада
Росконтроль проверил темный шоколад восьми известных брендов. Из них семь попали в перечень товаров с замечаниями, один – в «черном списке».
Русская Планета 04:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Футбол
Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»
Pravda.Ru вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Политика
Президенты Азербайджана и Казахстана рассказали о «факторе Путина»
Похожее высказывание сделал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:38
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Хоккей
«Витязь» обыграл ЦСКА и возглавил таблицу КХЛ
Life.ru 15:55