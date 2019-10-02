Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНовак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»

Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
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Новак рассказал о конкуренции с США на европейском рынке газа

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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
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