Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНовак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»

Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
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В России не исключили строительства «Северного потока — 2» в обход Дании

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В Минэнерго рассчитывают на сохранение маршрута"Северного потока — 2"

РИА Новости03:05

Новак рассказал о проблемах со строительством «Северного потока-2»

Московский Комсомолец04:58

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

РБК04:45

Дания задумалась. «Северный поток-2» может пойти в обход

Вести.Ru03:12

Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение маршрута проекта «Северный поток - 2»

ТАСС03:07

Эксперт оценил потребность «Газпрома» проложить маршрут СП-2 через Данию

Известия08:55
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Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

Профиль 13:21
Политика

Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.
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Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Экономика

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Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.
ТАСС 30 сентября в 09:58
Игры

СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг

Анонимный источник утверждает, что консоли будущего поколения делают ставку на стриминг.
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Политика

Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 08:34
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

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Стоит отметить, что прототип Venom F5 был представлен еще в 2017 году.
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В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса.
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Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ

Россия против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии, нет никаких доказательств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
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В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби

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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

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