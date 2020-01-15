Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января.
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с чего всё началось

Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

Минэнерго РФ не вмешивается в переговоры компаний России и Белоруссии по поставкам нефти в республику. В настоящее время заявки на поставку поступили только от "Русснефти", от других компаний заявок нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС06:45

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Новак: Россия не получала заявки от Белоруссии на поставку нефти

РЕН ТВ07:00

Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию

РБК07:21

Новак ответил на вопрос о транзите нефти через Белоруссию

Радио Sputnik07:10

Батька без российской нефти: заявок на поставки в Белоруссию не поступило

Фонтанка.Ру08:31

Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

ТАСС06:45

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Известия06:45

Минэнерго не получило новых заявок на поставки нефти в Белоруссию

Rambler News Service06:17
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