Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января.
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с чего всё началось

Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

Минэнерго РФ не вмешивается в переговоры компаний России и Белоруссии по поставкам нефти в республику. В настоящее время заявки на поставку поступили только от "Русснефти", от других компаний заявок нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 06:45

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Батька без российской нефти: заявок на поставки в Белоруссию не поступило

Фонтанка.Рувчера в 08:31

Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию

РБКвчера в 07:21

Новак: Россия не получала заявки от Белоруссии на поставку нефти

РЕН ТВвчера в 07:00

Новак ответил на вопрос о транзите нефти через Белоруссию

Радио Sputnikвчера в 07:10

Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

ТАССвчера в 06:45

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Известиявчера в 06:45

Минэнерго не получило новых заявок на поставки нефти в Белоруссию

Rambler News Serviceвчера в 06:17
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Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Газета.Ru 01:48
Единоборства

Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели пресс-конференцию и дуэль взглядов перед очным поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
РИА Новости 00:01
Политика

Медведев объявил об отставке правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку.
Известия вчера в 08:57
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Шоу-бизнес

61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини

61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини Марина Юдашкина продемонстрировала идеальную фигуру.
Экспресс газета 01:16
Политика

Мишустин сообщил о своих планах на посту премьера

Предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьера Михаил Мишустин пообещал выстраивать свою работу на посту председателя правительства в тесном сотрудничестве с парламентом.
РБК 02:49
Политика

СМИ обвинили Трампа в шантаже европартнёров по ядерной сделке с Ираном

По данным источников издания, американский президент Дональд Трамп угрожал Германии, Франции и Великобритании 25%-ными пошлинами на продукцию их автопрома, если они не начнут вышеуказанную процедуру против Ирана.
REGNUM вчера в 15:11
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 04:52
Политика

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM вчера в 14:49
Авто

Стартовали продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили вчера в 02:43
Общество

В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приёме в медвузы

Ранее президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приёма студентов в медицинские вузы.
Парламентская газета 02:55
Политика

«Единая Россия» поддержала Мишустина

Представители фракции «Единая Россия» поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.
Lenta.ru 02:17
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Общество

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Политика

Вассерман прокомментировал отставку Медведева

Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
RuNews24.ru 02:00
Энергетика

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Общество

Путин поздравил Ланового с 86-летием

РИА Новости 02:14
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Армия и оружие

«Вялотекущий конфликт». Киевские силовики признались, что понесли потери

Вопрос об урегулировании конфликта обсуждается на переговорах в Минске и в рамках «нормандского формата» с участием Украины, России, Германии и Франции, однако в регионе по-прежнему продолжаются вялотекущие перестрелки.
Украина.ру 00:37
Кино

Критики разгромили фильм с Робертом Дауни мл

Западные кинокритики разгромили новый фильм с участием Роберта Дауни мл. под названием "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
Kinonews.ru вчера в 15:18
Общество

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация

В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
Piter.tv 03:12
Политика

Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму

Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал "подождать", отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении посадить его в тюрьму и расстрелять.
РИА Новости вчера в 21:02
Авто

Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

Как сообщает ToDay News Ufa, во все дилерские центры Kia скоро поступит новый компактный кроссовер Kia Seltos произведенный в России, в Калининграде.
ToDay News Ufa 14 января в 13:07
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