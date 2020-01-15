Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января.
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с чего всё началось

Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

Минэнерго РФ не вмешивается в переговоры компаний России и Белоруссии по поставкам нефти в республику. В настоящее время заявки на поставку поступили только от "Русснефти", от других компаний заявок нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 06:45

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Батька без российской нефти: заявок на поставки в Белоруссию не поступило

Фонтанка.Рувчера в 08:31

Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию

РБКвчера в 07:21

Минэнерго не получило новых заявок на поставки нефти в Белоруссию

Rambler News Serviceвчера в 06:17

Новак: Россия не получала заявки от Белоруссии на поставку нефти

РЕН ТВвчера в 07:00

Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

ТАССвчера в 06:45

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Известиявчера в 06:45

Новак ответил на вопрос о транзите нефти через Белоруссию

Радио Sputnikвчера в 07:10
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Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке

Вести.Ru вчера в 23:01
Общество

Путин начал послание к Федеральному собранию с вопросов демографии

Путин отметил, что в школах, где уже существуют столовые, бесплатное горячее питание для учащихся младших классов должны начать предоставлять с 1 сентября 2020 года, в тех учреждениях, где их нет – срочно заняться их оборудованием.
Профиль вчера в 04:18
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета вчера в 12:12
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 14 января в 04:44
Общество

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

REGNUM вчера в 21:09
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи прокомментировала развод дочери и Телегина

Мать известной певицы Пелагеи Светлана Ханова, которая является продюсером исполнительницы, прокомментировала развод своей дочери с хоккеистом столичного ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным.
Народные новости вчера в 10:53
Политика

Премьером станет бывший бизнесмен

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Утро.ru вчера в 14:12
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Известия вчера в 23:52
Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика Сегодня вчера в 23:56
Гаджеты

Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10

Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
МонаВиста вчера в 08:16
Политика

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 18:27
Политика

«Там не мой голос», — участники сканадального совещания Гончарука начинают идти в отказ

Участники скандального разговора об укреплении гривны и пустоте в голове Владимира Зеленского, который оказался записан и слит в Сеть, один за одним начали опровергать свое участие в том самом совещании.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Общество

Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:45
Наука

Впервые создали робота из живых клеток

Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
МедиаПоток вчера в 02:15
Происшествия

В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек

Мужчина, которого подозревают в убийстве двух человек в Чите, задержан сотрудниками правоохранительных органов.
REGNUM вчера в 23:16
Хоккей

«Авангард» побеждает «Адмирал» на выезде

В третьем периоде «Авангард» забросил ещё две шайбы. Сначала отличился Денис Зернов. А итоговый счёт матча установил Брэндон Макмиллан.
ГЛАС.RU вчера в 07:01
Политика

Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Вестник Кавказа вчера в 23:37
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv вчера в 07:27
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Российская газета вчера в 17:37
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендует россиянам по возможности избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску и соблюдать ряд правил, чтобы не подхватить вирус.
РИА Новости вчера в 21:46
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер вчера в 06:30
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже

Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
Gazeta.SPb 13 января в 16:48
Экономика

Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики

Украина готовится к подведению официальных итогов ушедшего года в экономике, и там вырисовывается очень необычный феномен.
РИА Новости 00:00
Наука

Скорость нагрева океана составила 5 атомных бомб в секунду

В 2019 году потепление океана происходило со скоростью «примерно пять хиросимских бомб каждую секунду, днем и ночью, 365 дней в году», — говорит дугой автор исследования — Джон Абрахам из Университета Сент-Томас в Миннесоте (США).
Популярная механика вчера в 23:34
Как работают Яндекс.Новости?
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